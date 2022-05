O ex-governador Anthony Garotinho - Reprodução / redes sociais

Publicado 16/05/2022 14:44 | Atualizado 16/05/2022 16:53

O ex-governador Anthony Garotinho (União) anunciou nas redes sociais que esta quarta-feira (18) será a “hora da decisão”. Ele promete acabar com o mistério em relação a qual cargo disputará nas eleições de 2022. Nos bastidores, a aposta é que seja para deputado federal.



No pleito de 2018, que consagrou Wilson Witzel, Garotinho chegou a disputar o retorno ao Palácio Guanabara. Sua candidatura, no entanto, foi impugnada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e indeferida pela Justiça quando o nome já estava na programação das urnas eletrônicas. Na ocasião, o TSE considerou que uma condenação por improbidade administrativa, referente ao período em que foi secretário estadual no governo da mulher, Rosinha Matheus, o enquadrava na Lei da Ficha Limpa.



Neste ano, o ex-governador flertou com uma nova campanha majoritária, e chegou a pedir que seu nome fosse incluído em sondagens de institutos de pesquisa. Mas os votos fiéis do campista são cobiçados para ajudar a legenda a formar uma forte bancada federal — e, assim, garantir uma boa fatia do bolo do fundo partidário a partir do ano que vem.