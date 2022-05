Linha Vermelha vai ganhar posto de monitoramento com motos - Divulgação

Linha Vermelha vai ganhar posto de monitoramento com motosDivulgação

Publicado 17/05/2022 09:00

O governador Cláudio Castro (PL) está estudando retomar a Linha Vermelha. Funcionando na extensão atual desde 1994, os 21 quilômetros que começam na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, e vão até o Túnel Rebouças, estão sob administração da Prefeitura do Rio desde 2007. Porém, o acordo firmado entre César Maia e Sérgio Cabral pode estar perto do fim. Em uma reunião realizada ontem no Palácio Guanabara, o ex-prefeito de Meriti Sandro Matos propôs a estadualização — afinal, a Via Expressa Presidente João Goulart (nome oficial da pista) é o principal acesso de várias cidades da Baixada Fluminense à capital. Castro não só recebeu muito bem a ideia, como revelou que já pensava no assunto. Por um lado, a conta de iluminação já é paga pelo Departamento de Estradas de Rodagem. E, se tempos atrás, o estado precisou municipalizar vários equipamentos, como restaurantes populares e hospitais, a situação financeira agora é bem diferente.





Valendo para todos

Hoje, a Câmara do Rio vota uma proposta de Gabriel Monteiro obrigando unidades de Saúde a terem um livro de reclamações. Já tem quem sugira a adoção do procedimento também nos gabinetes — incluindo o do autor.

Picadinho

Senac RJ e Coren-RJ assinam nesta terça um convênio para o desenvolvimento de ações para Enfermagem com a finalidade de aperfeiçoar os profissionais da área.

Presidente da Fundação Cesgranrio, Carlos Alberto Serpa, grava hoje para a série "Depoimentos para a posteridade".

Felipe Santa Cruz (PSD) é o entrevistado de hoje, no Estúdio B. Já passaram pelo canal Marcelo Freixo e Rodrigo Neves.

Nesta terça-feira, a partir das 8h, o Projeto Liberdades, articulado pelo STF, reúne grafiteiros de todas as regiões do Brasil na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).