Plenário do Palácio Pedro ErnestoRenan Olaz/CMRJ

Publicado 17/05/2022 08:00

A primeira audiência da Câmara sobre a LDO promete esquentar a Cinelândia. O debate sobre as metas e prioridades do Executivo para 2023 vai passar por Esportes, Envelhecimento Saudável e Assistência Social — onde está o foco de calor. À mesa, estará Laura Carneiro (PSD), que deixou a secretaria para se candidatar este ano. E na plateia, Teresa Bergher (Cidadania) — também ex-comandante da pasta, e que já se prepara para questionar por quê, até agora, só 21% do orçamento foram liquidados.