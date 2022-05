Projeto que pode dar fim ao passaporte vacinal volta a ser votado hoje na Alerj - Divulgação

Publicado 17/05/2022 16:07

Está de volta à pauta da Assembleia Legislativa do Rio o polêmico projeto que pode dar fim ao passaporte vacinal. Desta vez, no entanto, a proposta foi incluída na primeira sessão extraordinária desta terça-feira (17) — ou seja, caso ocorra uma nova obstrução , apenas um projeto, o 3446/2020, será prejudicado.

A ideia apresentada por Filipe Soares (União) e Márcio Gualberto (PL) foi apresentada ainda no ano passado, e sempre causa confusão em cada tentativa de votação. Aliás, a controvérsia pode ser medida pelo número de emendas recebidas: 58. A proposta original proíbe "tratamento diferenciado" ou "constrangedor" a quem se recusar a imunização contra a Covid-19.

Vale lembrar que, no município, já não é mais obrigatória a apresentação do comprovante para a entrada em locais fechados, graças à baixa no número de contaminações.