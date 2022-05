Sessão na Alerj cai durante votação de projeto que invalida passaporte vacinal - Reprodução / TV Alerj

Publicado 03/05/2022 16:30

O primeiro dia de sessões exclusivamente presenciais na Assembleia Legislativa do Rio trouxe de volta uma velha conhecida do parlamento: a obstrução. A sessão desta terça-feira (3) foi derrubada por falta de quórum durante a votação do projeto que daria um fim ao passaporte vacinal.

Com autoria de Filipe Soares (UB) e Márcio Gualberto (PL), o PL 4919/21 proíbe "o tratamento diferenciado, constrangedor ou discriminatório de qualquer espécie a qualquer pessoa que recusar vacina contra Covid-19".

Ao ver a polêmica em pauta, depois de discursos inflamados de lado a lado, parlamentares de esquerda e de centro esvaziaram o plenário. Apenas 30 marcaram o posicionamento, determinando o fim das votações.