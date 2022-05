André Ceciliano compartilha em suas redes participação em culto na Assembleia de Deus - Reprodução / redes sociais

Publicado 03/05/2022 14:19

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), definitivamente entrou em modo de pré-campanha. Depois de levar cerca de 12 mil pessoas no sábado (30) chuvoso à casa de espetáculos Via Show, reunindo a esquerda e a direita, o deputado esteve na manhã de terça-feira (3) na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira.

Quem acompanhou seu " petista preferido " foi o deputado Otoni de Paula (MDB) — que, em 2018, recebeu 120 mil votos graças ao canhão pilotado pelo pastor Abner Ferreira.

O líder religioso tem sido muito requisitado, aliás. No sábado, ele recebeu o governador Cláudio Castro (PL) e o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB) — cotadíssimo para ocupar o posto de vice na chapa pela reeleição. Vale lembrar que Washington e Ceciliano são velhos amigos. Os dois inclusive viajaram juntos no mês de abril a Israel, em uma visita a locais sagrados do cristianismo.

Veja abaixo a postagem nas redes sociais do deputado estadual: