Rodrigo Neves e Martha Rocha batem perna na SaaraDivulgação

Publicado 03/05/2022 08:00

A deputada Martha Rocha ciceroneou ontem o pré-candidato ao governo pelo PDT, o niteroiense Rodrigo Neves, pela Saara. E não é que no bate perna, o ex-prefeito encontrou o filho do dono da copiadora que funcionava no DCE da UFF na época em que ele era líder estudantil? Neves ainda aproveitou a oportunidade e comprou uma roupinha para neta dele, a Manu.