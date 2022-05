Publicado 03/05/2022 11:00

Com os velhos orelhões definitivamente no passado — e sem que a concessionária tenha providenciado o conserto das antiguidades ou sua remoção —, o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, tomou para si a função de dar um jeito na paisagem. Só em Copacabana, foram mapeados pelo menos oito telefones públicos que estão definitivamente fora de uso e que devem virar sucata. Ele já está em contato com a Secretaria de Conservação para fazer a remoção.