Fabrício Queiroz e Daniel Silveira em manifestação em CopacabanaDivulgação

Publicado 03/05/2022 07:00

O ato bolsonarista em Copacabana no domingo teve duas estrelas: Daniel Silveira, que a família Zero Um de Brasília quer emplacar como candidato ao Senado, e Fabrício Queiroz. Os dois até fizeram fotos juntinhos no carro de som.