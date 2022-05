Embora tenha registrado ocorrência por denunciação caluniosa contra o vereador Tiago Careca (PSC) — e pedido seu afastamento à Câmara —, a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros (PDT), parece ter prestado atenção às denúncias do adversário. No Diário Oficial, foram suspensos diversos processos licitatórios cujos problemas haviam sido apontados... pelo parlamentar. Também foi destituída a comissão de licitação investigada no caso, e instaurada uma sindicância. Careca não descarta ir à delegacia contra a prefeita.