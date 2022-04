O vereador Didê e o prefeito Dr. João, quando ainda eram aliados - Reprodução/ redes sociais

Publicado 30/04/2022 09:00

Em tempos de pintura na cara na Sapucaí, em São João de Meriti, as tintas da política são de guerra. O presidente da Câmara, Didê (PSDB) e o prefeito João Ferreira Neto (PL) entraram em nova rota de colisão por causa de uma licitação de asfalto. A demora do Executivo em permitir a adesão da Secretaria estadual de Cidades à ata foi interpretada como uma maneira de evitar que a empada do chefe do Legislativo ficasse cravada de azeitonas, afinal, o próprio Didê intermediou a negociação com o estado para beneficiar outros municípios da Baixada. Na semana passada, o vereador riscou o chão: convocou o procurador do município, Humberto Motta, para retornar à Câmara — onde ele é concursado ainda em estágio probatório —, num prazo de 30 dias. A desfeita não ficou sem resposta: o alcaide enviou um ofício solicitando o retorno imediato dos 15 servidores da prefeitura que até então se encontravam cedidos ao parlamento — só que no prazo de cinco (!) dias.

Reflexos da crise na corrida eleitoral

A nova rusga entre o Legislativo e o Executivo de Meriti terá reflexo nas urnas deste ano. Por um lado, Dr. João já teve o dissabor de ver aliados do PL na festa de lançamento da pré-candidatura a federal do ex-prefeito Sandro Matos. E agora, Didê, secretário estadual do PSDB, está lançando vários aspiras, bagunçando ainda mais o tabuleiro. Cristiane, viúva do ex-vereador Luis Fernando, vai concorrer a estadual justamente no Parque Araruama, área de Valdecy da Saúde, que tenta a reeleição com o apoio oficial.

Picadinho

Cristiano Botinha, sócio da V3A, toma posse na recém-eleita diretoria da Abrape (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos). Ele vai comandar a diretoria do Rio.

Amanhã, está de volta o projeto "Eu amo baile charme", a partir das 16h, na Arena Carioca Fernando Torres.

"Transitoriedades Ocultas" reúne 60 fotografias de Rose Aguiar e Sandra Gonçalves em duas salas no Centro Cultural Correios.

Secretário estadual de Planejamento, o vascaíno Nelson Rocha vai receber a Medalha Tiradentes na próxima terça-feira, por sugestão de Rosenverg Reis.