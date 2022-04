Dionisio Lins no desfile da Império Serrano - Reprodução / redes sociais

Publicado 30/04/2022 08:00

Dionísio Lins ouviu com atenção as aulas de seu professor Francisco Dornelles, e não se fez presente a nenhum dos camarotes institucionais durante os desfiles na Marquês de Sapucaí. O líder do PP na Assembleia se empenhou apenas em desfilar pelas escolas das quais é benemérito, Império Serrano e Portela. Se já tivesse conseguido emplacar a ideia de incluir a vencedora do Grupo de Ouro no desfile das Campeãs, hoje, poderia cruzar a Avenida duas vezes.