Reunião de instalação da comissão de acompanhamento da tragédia em PetrópolisJúlia Passos / Alerj

Publicado 29/04/2022 08:00

A sintonia da comissão especial da Alerj para acompanhar os estragos causados pela chuva em Petrópolis não está lá tão fina. O grupo subiu a Serra no começo da semana para uma audiência in loco — com exceção de Alexandre Freitas. O deputado deixou para ir à cidade no dia seguinte, mas para um evento próprio. E ontem todos os secretários petropolitanos que recusaram os convites para testemunhar à comissão vieram ao Rio, sendo recebidos pelo próprio Cláudio Castro. O gesto deixou um gosto amargo em quem levou bolo.