O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer (Solidariedade)Divulgação

Publicado 28/04/2022 11:00

Depois de trabalhar na Secretaria de Infraestrutura com Max Lemos (PROS) e chefiar a comunicação de Queimados de Carlos Vilela — do mesmo grupo político —, Leandro Machado está de volta ao posto na Baixada Fluminense. Curiosamente, agora sob a batuta de Glauco Kaizer (SDD), eleito fazendo um contraponto a Max. O jornalista não é o único a bater asas. O prefeito já abrigou em seu secretariado outros antigos aliados do adversário, como os suplentes de vereador Getúlio do Tutu, Maurício do Vila e Ricardo P Dois.