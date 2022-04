Projeto é da deputada estadual Alana Passos (PTB) - Alerj / Divulgação

Projeto é da deputada estadual Alana Passos (PTB)Alerj / Divulgação

Publicado 28/04/2022 09:00

Alana Passos, quem diria, acabou ficando mesmo no PTB. No finzinho da janela partidária, a deputada chegou a fazer ato público de filiação ao União Brasil — porém, a saída da legenda de Roberto Jefferson não foi comunicada. Ela diz que em ambas as siglas recebeu "liberdade e autonomia para continuar seu trabalho e caminhar ao lado do presidente Jair Bolsonaro".