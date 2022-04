O deputado federal Aureo Ribeiro, presidente estadual do Solidariedade - Reprodução

Publicado 27/04/2022 09:00

Dono da terceira maior bancada da Assembleia Legislativa após o troca-troca da janela partidária, o Solidariedade vai precisar garantir que os extintores estejam em dia por conta das faíscas que podem surgir nas reuniões. De um lado, Coronel Jairo decidiu não mudar de casa e agora divide a legenda com Noel de Carvalho, autor do projeto que cassou a Medalha Tiradentes de seu filho, Jairinho. Mas é na Serra que a temperatura tem tudo para subir. A sigla que ofereceu ao prefeito de Petrópolis seu vice, Paulo Mustrangi, tem agora parte da nova geração política da Cidade Imperial. Tanto o ex-prefeito Bernardo Rossi como Leandro Azevedo — respectivamente, segundo e terceiro lugares em 2020, com uma diferença de 204 votos — estão filiados. Mustrangi já deixou a legenda — e seus dois concorrentes estarão em raias diferentes. O presidente estadual do SDD, Aureo, vê o copo meio cheio: "Quando um partido cresce, acaba tendo conflitos na mesma cidade".

Só 18 cursos na peneira da OAB

Dos 117 cursos de Direito em funcionamento no estado do Rio, só 18 receberam o Selo OAB Recomenda — ou seja, apenas 15% atendem aos requisitos mínimos avaliados. A lista está disponível no site da ordem





Picadinho

Servidores e funcionários de empresas que atuam na manutenção do Palácio Tiradentes participaram hoje da aula inaugural da Oficina-Escola de Conservação e Restauro.

O programa ZêniPapo amanhã terá bate-papo com Daniel Gonzaga. Às 20h, no canal Zênitha Música no YouTube.

Durante a Copa Elite, a escola vai arrecadar alimentos não-perecíveis para o Instituto Assistencial Atitude.

Os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas) se apresenta com o espetáculo "Improvável" Teatro Casa Grande em duas sessões em 1º de maio.