Jair Bolsonaro (PL) - Isac Nobrega

Jair Bolsonaro (PL)Isac Nobrega

Publicado 26/04/2022 07:00

Com a forte polarização no horizonte, tem muita gente apostando em um estremecimento entre a família Bolsonaro e Cláudio Castro — que, entre outras alianças, não esconde o apreço pelo petista André Ceciliano. No entanto, o chefe do clã tem dito a quem quiser ouvir: tem compromisso com Valdemar Costa Neto — e, portanto, não alimenta ruídos em relação ao governador.