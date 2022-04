Presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) - Julia Passos

Presidente da Alerj, André Ceciliano (PT)Julia Passos

Publicado 24/04/2022 11:00

O grande evento político da semana que se inicia tende a ser o lançamento da pré-candidatura de André Ceciliano ao Senado, no próximo sábado de manhã. A casa de shows em São João de Meriti — na Baixada, reduto do presidente da Assembleia Legislativa — tem capacidade para 5 mil pessoas, mas os mais animadinhos já acham que será pequena. Entre as confirmações, estão deputados federais e estaduais em peso, além de prefeitos — incluindo Eduardo Paes.