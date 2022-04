O servidor Gileno dos Santos - Aline Macedo

Publicado 23/04/2022 10:00

A figura mais alegre do Espaço Candonga, no recuo da bateria da Sapucaí, certamente é Gileno dos Santos, servidor mais antigo da Prefeitura do Rio. Mordomo dos prefeitos — e vestido a caráter —, ele garantiu a hidratação de Eduardo Paes: cada vez que o alcaide chegava ao local, após acompanhar as escolas, lá estava Gileno com um refrigerante.