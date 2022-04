Eduardo Paes tira o chapéu para Cláudio Castro - Foto de leitor

Publicado 23/04/2022 07:00

Na segunda noite de desfiles das escolas de samba da Série Ouro, Cláudio Castro foi recebido pelo prefeito ao som de "meu governador" — com direito a retirada do chapéu panamá no encontro. O vascaíno e o flamenguista se abraçaram durante o desfile da Estácio de Sá em homenagem ao rubro-negro. Pelo visto, o Carnaval cura qualquer rivalidade.