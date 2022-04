Das 760 credenciais para taxistas atuarem na Sapucaí, 60 foram entregues a mulheres - Cléber Mendes

Publicado 21/04/2022 11:00

A volta do Sambódromo este ano passou a contar com mulheres no volante dos amarelinhos. Pela primeira vez, a Prefeitura do Rio entregou a taxistas do sexo feminino credenciais para rodar no entorno da Avenida. Ao todo, foram 60 — contra 700 para os homens. A ideia era dividir as permissões ao meio, mas o próprio desequilíbrio de gênero nos cadastrados no Taxi.Rio pesou. A IplanRio ofereceu a possibilidade de trabalhar na Sapucaí a quem tinha as melhores notas, mais corridas e costuma trabalhar à noite.