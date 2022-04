O ex-presidente da Associação Brasileira de Imprensa Domingos Meirelles - Divulgação / RecordTV

O ex-presidente da Associação Brasileira de Imprensa Domingos MeirellesDivulgação / RecordTV

Publicado 20/04/2022 07:00

Com passagens pelas principais redações de jornalismo impresso e de TV, o ex-presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) Domingos Meirelles é mais um coleguinha a se lançar na política. Assim como o jornalista esportivo Marcos Uchôa, ele optou por abrigar a pré-candidatura no PSB — e assinou a ficha no último dia da janela. A meta é um gabinete na Alerj.