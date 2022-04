Durante depoimento, Gabriel Monteiro alegou não saber idade verdadeira da menina - Divulgação/CMRJ

Publicado 19/04/2022 16:37

O processo contra Gabriel Monteiro (PL) no Conselho de Ética da Câmara do Rio teve que dar uma pequena pausa. É que o vereador não foi encontrado pela procuradoria da Casa, nesta terça-feira (19), para ser notificado sobre a aceitação da denúncia pelo colegiado. De acordo com o regimento, é preciso recolher a assinatura do parlamentar.

Em dia de expediente normal, Monteiro não estava em seu gabinete. Sua assessoria também não conseguiu contato com ele.



Se o vereador não for encontrado até a próxima segunda-feira (25), então a denúncia do Conselho de Ética será publicada no Diário Oficial.

"Ele está no mínimo negligente em relação ao processo. Eu tomo como uma atitude de desprezo em relação ao procedimento legal do Conselho de Ética e, obviamente, isso não soma para a defesa dele", diz Chico Alencar (PSOL), relator do processo.

Ontem, a Comissão de Redação de Justiça e Redação aceitou que novas denúncias fossem incorporadas ao documento original. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar ao manipular vídeos exibidos em seu canal no YouTube, além de aparentemente acariciar uma criança. A questão também já foi parar na Justiça: o Ministério Público ofereceu uma denúncia pela filmagem de uma relação sexual com uma menor de idade, e já foi alvo de mandado de busca e apreensão