Gabriel Monterito - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/04/2022 20:39

Rio - O vereador e ex-PM Gabriel Monteiro (PL) deixou a 29ª DP (Madureira) na noite desta terça-feira (12) junto com seu advogado Sandro Figueiredo. Ele foi à unidade policial para prestar depoimento sobre um inquérito que apura suspeita de fraude processual no episódio em que ele afirmou ter sido atacado a tiros por criminosos junto com sua equipe, em Quintino, na Zona Norte do Rio, em agosto do ano passado.