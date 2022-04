Chuva chega a cidade do Rio nesta quara-feira - Fabio Costa/Ag.O Dia

Publicado 12/04/2022 20:02 | Atualizado 12/04/2022 21:16

Rio - Uma frente fria vai se aproximar da cidade do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (13), mantendo o tempo chuvoso e baixando as temperaturas nesta Semana Santa, de acordo com o Sistema Alerta Rio. Apesa disso, o tempo já começa a mudar na noite desta terça-feira (12), devido a áreas de instabilidade que avançam do estado de São Paulo em direção ao Rio. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva moderada a forte, rápidas e isoladas, no município do Rio.

"A chuva prevista para a noite desta terça ainda não é influenciada pela frente fria, que começa a se aproximar lentamente da cidade nesta quarta, causando pancadas isoladas de chuva moderada a forte a partir da tarde", explica o meteorologista Nilton Moraes.

Para esta terça, a estimativa de chuva é inferior a 5 mm. Já na quarta (13), estima-se que chova 5 mm em toda a cidade. Na quinta-feira (14), a passagem da frente fria manterá o tempo instável e há previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a forte (entre 52 km/h e 76 km/h). A Estimativa média de chuva é de 10 mm.

Já na sexta-feira (15), ventos úmidos do oceano manterão a nebulosidade elevada com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento. As temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 26°C. Estimativa média de chuva de 20 mm. No sábado (16), ainda há previsão de chuvisco/chuva fraca, em pontos isolados, na madrugada.