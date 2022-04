Publicado 12/04/2022 21:11 | Atualizado 12/04/2022 21:11

Rio - A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher abre, nesta terça-feira, 12, as inscrições para o programa de voluntariado Projeto Mulher Cidadã. As inscrições podem ser feitas pela internet e terminam no dia 24 de abril. O programa disponibiliza mais de 30 cursos gratuitos, no Museu do Amanhã (Centro), Vila Olímpica Clara Nunes (Fazenda Botafogo), e Centro Esportivo Miécimo da Silva (Campo Grande).

Realizado pela parceria com outras Secretarias Municipais, partir da cessão de uma sala no equipamento, a SPM-Rio realiza oficinas e rodas de conversas. O único critério de inscrição do formulário é: Ser MULHER, em toda a sua diversidade. Regiões em vulnerabilidade social são prioridades para

a escolha do local. As inscrições serão online por meio do https: bit.ly/Voluntarias2022 e também do Portal 1746.

"Uma mulher em situação de vulnerabilidade socioeconômica não tem condições de fazer um dos cursos ou oficinas longe de suas moradias. Por isso, é tão importante o trabalho das voluntárias no programa. Conseguimos capacitar mais mulheres para o início ou o fortalecimento da autonomia financeira dela", explica a secretária Joyce Trindade.

No ano passado, mais de 200 mulheres ofereceram seus conhecimentos de forma voluntária no programa. O programa permitiu que mais de mil moradoras do Rio se tornassem capacitadas nas 30 oficinas disponibilizadas. O tempo de vigência do voluntariado é de até um ano.