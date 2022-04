Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) resgataram uma vítima de sequestro dentro do porta-malas de um veículo na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 12/04/2022 20:18

Rio - Um motorista de aplicativo foi resgatado por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) dentro do porta-malas de seu próprio veículo, na tarde desta terça-feira (12), após ser sequestrado por criminosos no bairro Cangulo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



De acordo com a Polícia Militar, os militares foram alertados sobre um trabalhador que estaria sob o poder de bandidos na região. Após buscas no local informado, os PMs localizaram a vítima no bairro Jardim Primavera, no mesmo município, preso no porta-malas. O motorista passa bem.

A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso está sendo investigado. Os agentes vão ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança para identificar os responsáveis pelo crime. Ninguém foi preso até o momento.