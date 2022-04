Imagem mostra Marcinho do Turano com vestimenta fora do padrão e caminhando de forma suspeita, de acordo com investigação - Reprodução

Publicado 13/04/2022 00:00

A Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) encerrou a investigação sobre o sequestro do helicóptero feito por dois criminosos que queriam retirar presos do Complexo de Bangu, em setembro do ano passado. A especializada conclui que a ação visava remover da prisão os traficantes Márcio Gomes de Medeiros Roque, o Marcinho do Turano; Carlos Vinícius Lírio da Silva, o Cabeça do Sabão; e Max de Oliveira Nascimento, o Max Cachorrão. Além de representar pela prisão preventiva deles, a polícia recomendou que eles sejam transferidos para uma prisão federal.

A reportagem apurou que o relatório final do caso, assinado pelos delegados Thiago Neves e Thaianne Cavalcante, foi enviado ontem ao Ministério Público. Também foram indiciados Khawan Eduardo Costa e Silva e Marcos Antônio da Silva, de apelido Pará, responsáveis pelo rapto do piloto e aeronave. Khawan foi preso pela Polícia Federal no dia 31 de março; já Pará segue foragido. Um outro envolvido também teve a prisão preventiva solicitada: ele teria financiado o crime.

Investigação

Imagens de câmeras internas ajudaram a identificar a dupla que alugou a aeronave no bairro da Lagoa com destino à Angra dos Reis. Lá, eles teriam pego um fuzil e, no retorno ao Rio, rendido o piloto Adônis Lopes no ar e o obrigado a direcionar a aeronave até o Complexo de Bangu.

Adônis relutou no ar, pouco antes de chegar ao presídio, o que foi testemunhado por um guarda da guarita. Após a tentativa frustrada, eles obrigaram o piloto a deixá-los em uma mata, em Niterói.