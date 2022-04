Ocorrência foi registrada na 73ªDP (Neves) - Reprodução/Internet

Publicado 12/04/2022 19:21

Rio - Um homem foi baleado depois de tentar invadir uma casa no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo relatos, o criminoso teria tentado entrar na casa de um policial militar. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres. Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com a PM, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) estava em patrulhamento na região e foi acionada para a ocorrência. No local, encontraram dois homens armados e houve confronto. Na ação, foram apreendidos uma pistola, munição e drogas. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).