Filho contou que a mãe está em estado de choque e sofrendo muitoArquivo Pessoal

Publicado 12/04/2022 19:12 | Atualizado 12/04/2022 19:26

Rio - O governador Cláudio Castro afirmou, na noite desta terça-feira (12) em seu perfil oficial no Twitter, que a Polícia Civil já identificou um dos criminosos suspeitos de arrastar dona Elci Coutinho Bella, de 72 anos . O caso aconteceu no último sábado (9) no bairro da Pavuna, Zona Norte da cidade, após a idosa ficar presa pelo cinto de segurança do carro em que estava com a família e que foi roubado pelos bandidos. De acordo com Castro, as pessoas envolvidas no crime não ficarão impunes.

"A covardia que criminosos fizeram contra Dona Eci, arrastada pelas ruas durante um roubo de carro, não ficará impune! A Polícia Civil já identificou um dos bandidos e pediu sua prisão à Justiça. Também já se sabe de onde é essa quadrilha", afirmou o governador.

Apesar do susto, a vítima, que estava internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, tem o quadro de saúde estável, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Entenda o caso

Filho de Eci, o corretor Alex Coutinho, 48 anos, contou ao DIA que estava dirigindo quando dois homens em duas motos pediram para que ele e a família saíssem do carro.

"Um dos homens saiu da garupa da moto e botou um revólver na minha cabeça. Ele me mandou sair do carro e eu cai do chão. Minha mulher, que estava no carona, saiu do outro lado, meus filhos pularam do carro e minha mãe, que estava no meio do banco traseiro, tentou sair. Minha esposa tentou tirar ela e o criminoso a empurrou, deu um soco com a arma nela. Em seguida, ele arrancou com o carro e arrastou minha mãe, que ficou pendurada pelo cinto de segurança por quase um quilômetro, quando o cinto arrebentou", lembrou Alex.

O crime foi presenciado pelos filhos do corretor, que estavam ao lado da avó no carro da família. "A gente está muito abalado com isso, é uma tragédia. Minha filha de sete anos está muito abalada. É uma coisa muito triste e eu estou fazendo questão de falar porque é uma maneira de prender os criminosos. Foi muito duro ver minha mãe batendo no chão e sendo arrastada. Está sendo muito dificil, é uma imagem que não sai da minha memória", confessou Alex, que acrescentou:

"Pela graça de Deus ela está viva, porque eu achei que ela ia estar morta. Ela está bem, está consciente. Está com as costas em carne viva, quebrou o braço em três lugares. As costas, as pernas e os braços estão em carne viva já que ela ficou com o corpo todo do lado de fora do carro e a distância foi muito grande".