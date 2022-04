Homem tentou assediar adolescente na manhã da última sexta-feira (7) - Reprodução

Publicado 12/04/2022 19:06

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam, nesta terça-feira (12), Juliano Jesus Batista da Silva, 36 anos. Ele é suspeito de assediar sexualmente uma adolescente de 12 anos na última sexta-feira (8), e foi autuado pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.



Segundo as investigações, o homem abordou a vítima quando se dirigia à escola, por volta das 7h, no bairro Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele segurou a adolescente pelo braço e tentou beijá-la no rosto. A menina tentou se esquivar para evitar o contato físico, mas Juliano beijou seu pescoço. Como a vítima resistiu, ele a jogou no chão e ela quase foi atropelada.

Imagens de câmera de segurança mostram ainda que a adolescente levou um chute após começar a gritar, mas conseguiu correr em direção à escola. Dias após o ocorrido, o autor foi visto perto do colégio da vítima. Confira:

Polícia prende suspeito de assediar adolescente de 12 anos, na última sexta-feira (7), em Copacabana, Zona Sul do Rio. #ODia pic.twitter.com/mCr6JJbyA9 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 12, 2022

Após ser identificado, os policiais descobriram que ele já havia sido preso em flagrante, no dia 15 de março deste ano, por crime de dano ao patrimônio público após arremessar pedras contra uma viatura.



Juliano foi localizado pelos agentes na Praça Cardeal Arcoverde, em Copacabana, usando a mesma roupa do dia em que assediou a adolescente. A vítima e a mãe dela foram à delegacia e ela reconheceu o autor do crime.