Vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Vacinação contra a covid-19Divulgação

Publicado 12/04/2022 17:13

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou 38 óbitos, 2.655 novos casos da covid-19 e 350 pacientes recuperados da doença nas últimas 24 horas. As informações foram divulgadas, na edição desta terça-feira (12) do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Segundo os dados, disponibilizados todos os dias às 17h, desde o início da pandemia, em abril de 2020, foram confirmados 73.111 mortes e 2.114.523 casos da doença em todo o estado. Já o número de pacientes recuperados da covid-19 chega a 2.036.183.

A taxa de ocupação de leitos de enfermaria covid, de acordo com o painel, está em 15,3%. No caso dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o índice é de 21,4%. A taxa de letalidade do coronavírus segue em 3,46%.