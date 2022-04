Movimentação na rodoviária deve aumentar por causa do feriado da Semana Santa - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 12/04/2022 15:31 | Atualizado 12/04/2022 15:47

Rio - O terminal rodoviário carioca tem previsão de registrar por volta de 180 mil passageiros no feriado da Semana Santa, entre os dias 14 e 18 de abril. Para atender os viajantes, a Rodoviária do Rio informa que serão disponibilizados 5.860 ônibus por 41 empresas de transporte regular. De acordo com a porta-voz da concessionária, Beatriz Lima, a demanda de 2022 pode chegar a 80% do movimento no mesmo período em 2019.

"Com o aumento da cobertura vacinal da população e a alta na inflação e nos combustíveis, que afetam diretamente os proprietários de veículos particulares, as viagens de ônibus são uma ótima alternativa em custo e benefício para a população com tarifas muito acessíveis e condições facilitadas para pagamento", explica Beatriz.



A previsão da Rodoviária do Rio indica que as viagens para a Semana Santa comecem a ocorrer já na quinta-feira (14) com quase 30 mil pessoas embarcando para as regiões turísticas do Estado do Rio (Lagos, Vale do Café e algumas cidades serranas como Friburgo e Teresópolis). A procura é grande também para cidades de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal. O movimento maior de desembarque deverá ocorrer de SP, MG e Espírito Santo.

Segundo os dados da Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Passageiros (Abrati), houve um crescimento na procura pelo transporte regular no ônibus já no Carnaval, em fevereiro. "Tivemos um crescimento de 32% em relação ao mesmo de período de 2021", afirma a porta-voz da entidade, Letícia Pineschi. Os números da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também reforçam esse cenário. Foram 2.8 milhões de passageiros que utilizaram ônibus para viagens em fevereiro, sendo 1 milhão a mais que o registrado em fevereiro de 2021.



Recomendação da Abrati

A Abrati faz uma ressalva para os passageiros. Durante a pandemia, o transporte clandestino cresceu cerca de 30% no país, tomando ares de legalidade, em especial nos canais de venda online. "Ainda existe uma grande parcela da população que recorre ao transporte ilegal por conta das tarifas mais baratas. Mas, essa possível vantagem é uma ilusão, já que os usuários desse tipo de transporte não possuem nenhuma garantia e qualquer tipo de amparo caso algum acidente venha a acontecer colocando em risco a vida de milhões de passageiros e ceifando milhares de vidas de outros viajantes que circulam nas rodovias", destaca Letícia.

"Por isso, na hora de viajar neste feriado, é importante optar por uma empresa regularizada e só dessa forma é possível ter total segurança e conforto. Evitar também os aliciamentos do transporte irregular nos arredores da rodoviária e, principalmente, os falsos motoristas de aplicativos no momento que desembarcar pelo terminal", complementa Beatriz Lima. Ela também destaca outras recomendações para os viajantes: não esquecer a documentação original para viajar, principalmente com crianças e chegar com antecedência de, pelo menos, 40 minutos, no terminal para evitar atrasos no embarque.



Cuidados sanitários

Os cuidados contra a covid-19 serão promovidos pela rodoviária e empresas de ônibus para a proteção dos passageiros como instalações higienizadas 4x/dia, álcool em gel em mais de 60 pontos do terminal. As frotas passam por desinfecção antes e depois de qualquer viagem.

Além disso, os passageiros contam com comodidades como o embarque digital. Com ele, o viajante adquire a passagem online para qualquer destino e apresenta o próprio celular no acesso direto à plataforma para o embarque de seu ônibus