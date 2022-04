André Gonçalves, diretor de Carnaval do Paraíso do Tuiuti - Divulgação

Publicado 12/04/2022 15:13

Rio - Luta, sabedoria e resistência negra. O Paraíso do Tuiuti leva à Marquês de Sapucaí uma homenagem a personalidades pretas que marcaram a história brasileira e mundial, como Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares, Mercedes Batista e Mãe Stella de Oxóssi. Assinado pelo carnavalesco Paulo Barros, que retorna para a agremiação de São Cristóvão, a vice-campeã do Carnaval carioca apresenta o enredo "Ka Ríba Tí Ye - Que nossos caminhos se abram".



Ao DIA, o diretor de Carnaval André Gonçalves contou um pouquinho do que o público pode esperar do desfile da escola. "Vamos exaltar diversas personalidades negras que fizeram e ainda fazem história, seja no Brasil ou no exterior. Temos homenagens a Obama, Mandela, Pantera Negra, Mercedes Baptista, Katherine Johnson. Todos eles estarão associados em uma qualidade de orixá", afirmou Gonçalves, que continuou:



"O Paulo costuma dizer que enredo afro traz uma série de enquadramentos estéticos já definidos. Por exemplo, a orixá Oxum tem que ser na cor amarela, ter espelho. Apesar disso, conseguimos um resultado que traz um pouco da estética barriana [em referência ao carnavalesco Paulo Barros] com essa temática africana. As pessoas vão olhar o desfile do Tuiuti e perceber africanidade com soluções criativas do Paulo Barros".

O diretor de Carnaval ainda ressaltou que o desfile promete enaltecer as histórias dos povos africanos. "O desfile do Tuiuti não tem nenhum tipo de sofrimento. O Paulo frisa bem isso: que a escola quer exaltar a africanidade, o povo preto. Contar a história de glória do povo que deu o sangue na construção da humanidade. A própria vida de cada um deles traz uma força de resistência", pontuou.

Para André Gonçalves, ensaiar a pandemia deixou os ensaios para o desfile mais desafiadores. "Carnaval demanda ensaio, aglomeração, e temos muito componentes de idade. Graças a Deus, cumprimos todos os protocolos, realizamos ensaios de alas alternadamente, e não tivemos nenhuma vítima fatal", comemorou.



O samba-enredo "Ka Ríba Tí Ye - Que nossos caminhos se abram" foi composto por Cláudio Russo, Moacyr Luz, Júlio Alves, Alessandro Falcão e W. Correia Filho. Na Sapucaí, ele será interpretado por Celsinho Mody, Carlos Junior e Grazzi Brasil. O Paraíso do Tuiuti será a primeira agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí, na noite de sábado, 25 de abril, às 22h.

No Grupo Especial desde 2017, o Paraíso do Tuiuti é conhecido pelos sambas com críticas sociais mais ácidas. Em 2018, sob o comando de Jack Vasconcelos, a agremiação de São Cristóvão garantiu o vice-campeonato com a diferença de um décimo com o samba-enredo "Meu Deus! Meu Deus! Está extinta a escravidão?".



Confira o samba-enredo:





Confira letra:

Olodumarê mandou

Oxalá me conduzir pelo céu da liberdade

Me falou Orunmilá

Vai meu filho semear pelo mundo a humanidade

Nos caminhos de Exu

Me perdendo encontrei nua e crua essa verdade

Que a raiz do preconceito

Nasce do olhar estreito da cruel desigualdade

Sou Alabê gungunando o tambor

Trago cantos de dor, de guerra e de paz

Pra ver secar todo pranto nagô

E gritar por direitos iguais

Meu sangue negro que escorre no jornal

Inundou um oceano até a Pedra do Sal



Eh! Dandara!

A espada e a palavra eh!

Não vai ser escrava

Hei de ver noutras negras minas

Um baobá malê que nasceu do chão

Pra vencer a opressão com a força da melanina



Negro é cultura e saber

Ka ri ba ti yê caminhos de sol

Por onde Otelos, Stellas e Teresas de Benguela

Se fazem farol

Pra iluminar alafins

E morrer só de rir feito mil Benjamins

E cantar! Cantar! Cantar!…

A beleza retinta que veio de lá

E cantar! Cantar! Cantar!…

Pra saudar o meu orixá



Ogunhiê! Okê Arô!

Laroyê! Meu pai kaô

Tem sangue nobre de Mandela e de Zumbi

Nas veias do povo preto do meu Tuiuti

Ficha técnica:



Nome: Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti

Posição do desfile: sétima escola a desfilar

Dia e hora: sábado, 23 de abril, 22h

Cores: Azul-pavão e amarelo-ouro

Presidente: Renato Thor

Carnavalescos: Paulo Barros

Diretor de Carnaval: André Gonçalves

Rainha de Bateria: Thay Magalhães

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Raphael Alves e Dandara Ventapane

Intérpretes: Celsinho Mody e Carlos Junior

Composição: Cláudio Russo, Moacyr Luz, Júlio Alves, Alessandro Falcão e W. Correia Filho