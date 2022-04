Incêndio na Cruzada São Sebastião - Cléber Mendes

Incêndio na Cruzada São SebastiãoCléber Mendes

Publicado 28/04/2022 17:13 | Atualizado 28/04/2022 19:15

Rio - Um incêndio atingiu a Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (28). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 15h08 para combater o fogo, às 15h47 as chamas já estavam controladas. Dois adultos e uma criança foram atendidos no local, mas não precisaram ser levados ao hospital e foram liberados. O incêndio atingiu o bloco seis do quarto andar do edifício residencial.

Ainda conforme os Bombeiros, foram acionados os quartéis da Gávea, Humaitá, Barra da Tijuca e Grajaú. Um carro tanque de Duque de Caxias também foi mobilizado pela corporação, mas não chegou a ser usado.

A área foi isolada e homens da Defesa Civil fizeram uma avaliação de riscos no local. Os moradores já retornaram às suas residências. De acordo com o Centro de Operações Rio, um trecho da Rua Humberto de Campos está interditado após o incêndio no imóvek, próximo à Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon.