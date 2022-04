Um incêndio atingiu a Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (28) - Cleber Mendes/Agência O Dia

"Perdi tudo, meus documentos. Até meus cartões de passe do ônibus, de aposentadoria foram tudo embora", contou Firmino ao DIA.



O incêndio atingiu o bloco seis do quarto andar do edifício. A enteada do idoso, Jeane Firmino, de 37 anos, disse que apenas o senhor e a gata da família estavam no apartamento. Carlos Roberto ainda tentou jogar água no fogo, mas saiu do local por causa da fumaça. A gata pulou pela janela e teve fratura nas patas. Rio - O morador do apartamento que pegou fogo, na tarde desta quinta-feira (28), na Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio, estava dormindo quando o incêndio começou em um dos cômodos. Carlos Roberto Firmino, de 73 anos, acredita que a vela que o filho dele deixou acesa no quarto foi responsável pelas chamas. Atônito, o idoso perdeu tudo que estava em casa, até os documentos. Vizinhos contaram que houve muita correria e gritaria enquanto a fumaça se espalhava pelos blocos residenciais."Perdi tudo, meus documentos. Até meus cartões de passe do ônibus, de aposentadoria foram tudo embora", contou Firmino aoO incêndio atingiu o bloco seis do quarto andar do edifício. A enteada do idoso, Jeane Firmino, de 37 anos, disse que apenas o senhor e a gata da família estavam no apartamento. Carlos Roberto ainda tentou jogar água no fogo, mas saiu do local por causa da fumaça. A gata pulou pela janela e teve fratura nas patas.

"Ainda estamos sem saber o que fazer. Eles perderam tudo. Minha mãe e meu irmão não estavam em casa. Vou levá-los para minha casa na Rocinha", disse Jeane.



A professora Solange Carvalho, de 55 anos, que mora no bloco cinco, dava aula de alfabetização para seis crianças no momento em que a fumaça se espalhava pelo local. Ela procurou acalmar as crianças, que desceram pelas escadas escondendo o rosto com camisas.



"Temos que aplaudir a brigada de incêndio do Shopping Leblon que atuou antes mesmo da chegada dos bombeiros. Foi horrível. Muita gente correndo e gritando, mas, no final, todos aplaudiram o trabalho da brigada de incêndio", lembrou a moradora.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 15h08 para combater o fogo, às 15h47 as chamas já estavam controladas. Ainda conforme os Bombeiros, dois adultos e uma criança foram atendidos no local, mas não precisaram ser levados ao hospital e foram liberados. Foram acionados os quartéis da Gávea, Humaitá, Barra da Tijuca e Grajaú. Um carro tanque de Duque de Caxias também foi mobilizado pela corporação, mas não chegou a ser usado.

A área foi isolada e homens da Defesa Civil fizeram uma avaliação de riscos no local. Os moradores já retornaram às suas residências.



De acordo com o Centro de Operações Rio, um trecho da Rua Humberto de Campos está interditado após o incêndio no imóvel, próximo à Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon.

Colaborou Cleber Mendes