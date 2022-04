Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) apreendem mais de 50 facas e 18 objetos cortantes das ruas do Centro do Rio - Divulgação / PMERJ

Agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) apreendem mais de 50 facas e 18 objetos cortantes das ruas do Centro do RioDivulgação / PMERJ

Publicado 28/04/2022 21:11

Rio - Policiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) recolheram, na tarde desta quinta-feira, 52 facas e outros 18 objetos cortantes que ofereciam risco a pedestres que transitam pelo Centro do Rio.

De acordo com o balanço da Polícia Militar, também foram retirados das ruas seis tesouras, três chaves de fenda, três serrinhas, três saca-rolhas, dois canivetes e um espeto de churrasco.

Os objetos cortantes tinham potencial para serem usados em práticas de roubos e furtos no Centro. Ninguém foi preso na ação.