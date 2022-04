Acidente causa transtornos na via - Reprodução / Twitter

Acidente causa transtornos na viaReprodução / Twitter

Publicado 28/04/2022 19:07 | Atualizado 28/04/2022 19:25

Rio - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio ocupava, desde às 18h46, duas faixas da Ponte Rio-Niterói no sentido Niterói. De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra a via, o tempo de travessia era de 44 minutos ao Vão Central. Já para o sentido Rio, a travessia levava 13 minutos.

Além disso, a concessionária afirmou que duas vítimas leves foram encaminhadas para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói. O nome delas não foi divulgado.

Às 19h19 A pista foi totalmente liberada. Em imagens divulgadas na internet era possível ver diversos carros enfrentando um trânsito intenso.

Houve reflexos na saída do Rio:



- Gasômetro;

- Av. Francisco Bicalho;

- Av. Brasil, a partir do Caju.