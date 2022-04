Demerson D'alvaro foi o destaque do desfile da escolas de samba do Rio de Janeiro, encarnando Exu no comissão de frente da campeã Grande Rio. - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/04/2022 22:30

Rio - A homenagem feita pela Acadêmicos do Grande Rio, campeã do carnaval 2022, para Exu, uma das entidades da religiosidade afrobrasileira parece ter influenciado outras áreas do Rio. Um projeto de lei, que será votado na Câmara Municipal, feita pelo vereador Átila Nunes (PSD) quer transformar a entidade afrobrasileira em patrimônio do Rio. A proposta é que, com isso, a desmistificação da divindade ajude a combater o preconceito religioso.



O projeto de lei foi protocolado na última quarta-feira, dia 27, um dia após o primeiro título da Grande Rio, como campeã do Carnaval carioca. A escola de Duque de Caxias, levou a história de Exu para a avenida, abordando temas como intolerância religiosa e preconceito. O orixá, representado pelo ator Demerson D’Alvaro, que esteve na comissão de frente da escola e um dos destaques do desfile, evidenciou o racismo religioso e toda a hostilidade às religiões de matriz africana.