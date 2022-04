Criminosos agridem e roubam idoso com necessidades especiais na Ilha do Governador - Reprodução

Criminosos agridem e roubam idoso com necessidades especiais na Ilha do GovernadorReprodução

Publicado 28/04/2022 19:56

Rio - Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam dois criminosos que aparecem em imagens de uma câmera de segurança agredindo e roubando um idoso com necessidades especiais na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O crime foi cometido na madrugada desta quinta-feira (28) e os bandidos foram identificados como Ewerson Souza Santos e Marcos Vinicius Neves.



Segundo a Polícia Militar, agentes reconheceram a dupla na Rua Cambaúba e efetuaram a prisão no início da tarde. A vítima compareceu à 37ª DP (Ilha do Governador) para registrar a ocorrência e realizar o reconhecimento dos criminosos, que foram levados para a unidade.

Nas imagens, é possível ver que o idoso foi chutado por um dos assaltantes e teve sua mochila e celular roubados. Toda a ação durou menos de 1 minuto. O vídeo viralizou nas redes sociais e causou forte comoção no bairro da Ilha do Governador, o que ajudou na localização dos criminosos. As imagens também mostram que dois cachorros estavam com Ewerson e Marcos no momento do crime.

Veja o vídeo:

Criminosos, com dois cachorros, são flagrados por câmera de segurança roubando na Ilha do Governador, na madrugada desta quinta-feira.



Os criminosos seguem presos e estão à disposição da Justiça.