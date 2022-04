Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 28/04/2022 17:55 | Atualizado 28/04/2022 18:16

Rio - Um suspeito foi baleado, na tarde desta quinta-feira, 28, durante uma perseguição policial em Campo Grande. O homem, que não teve a identificação divulgada, foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para um roubo no Mercado Popular de Campo Grande, na Rua Xavier Marques. No local, eles encontraram dois homens fugindo em uma motocicleta em direção à Estrada da Caroba, no mesmo bairro.

Durante a perseguição, houve um confronto entre os PMs e os suspeitos. Com o homem baleado, os policiais encontraram uma pistola calibre .9 milímetros. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).