Chefe de cozinha Hugo Barbosa Oliveira, de 44 anos, está desaparecido desde o dia 6 de abril - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/04/2022 15:15 | Atualizado 12/04/2022 15:24

Rio - O chef de cozinha carioca Hugo Oliveira, de 44 anos, está desaparecido desde a manhã da última quarta-feira (6), quando saiu de casa, na Ilha da Gigoia, Zona Oeste, levando apenas uma mala. Aos vizinhos, o cozinheiro informou que faria uma viagem de 45 dias por Londres para fazer um curso. Hugo repercutiu na mídia em setembro de 2021 quando aceitou assumir o lugar de um noivo e se casar com o arquiteto Eder Meneghine 24 horas da cerimônia

Bastante conhecido entre os artistas do Rio, Hugo conquistou o Selo Qualidade de Ouro na Gastronomia, além de ter sido convidado para cozinhar para jogadores de futebol, como Edmundo e Ronaldinho Gaúcho, para globais, como a atriz Lilian Cabral e o escritor Aguinaldo Silva, e também políticos da cidade

No entanto, de acordo com o seu amigo e companheiro Eder Meneghine, também conhecido no Rio por atuar em grandes festas e eventos de gastronomia, Hugo saiu de casa deixando a porta aberta, ventilador ligado e o cachorro preso a uma coleira na mesa. O animal foi encontrado com fome.



"Cheguei na casa dele na segunda-feira (11) e havia um cheiro forte de fezes do cachorro, que já estava em fase de falência, e o ventilador estava subindo fumaça por causa do tempo ligado. Nem precisamos arrombar a porta de entrada, porque ele deixou a porta aberta antes de sair. Eu não consigo entender, é um mistério pra mim. Ele não me avisou que iria viajar, fiquei sabendo pelos vizinhos sobre um curso, mas esse curso é online, ele não precisaria ir para Londres", afirmou Eder.

Hugo Oliveira e Eder Meneghine Paulo de Deus/Divulgação

Amigos há mais de 20 anos, o arquiteto busca respostas sobre o paradeiro do chef de cozinha. "Eu que ajudo ele, financeiramente falando, em tudo há anos. Ele não tinha dinheiro, tudo eu que bancava: aluguel, comida, viagem... tudo. Meu medo é ele ter caído em um golpe de internet. A gente não sabe de nada...", diz.

"Fiquei sabendo que ele foi ao salão fazer sobrancelha, depilação... ele estava se preparando para alguma coisa, quem se arruma para se suicidar, por exemplo? Isso não existe. Por isso acredito que ele tenha sido vítima de algum golpe", explica Eder. Hugo tem uma doença autoimune e degenerativa, mas estava se tratando e queria voltar a trabalhar. O companheiro conta ainda que nos últimos meses ele dizia que iria mudar de vida e vislumbrava novas metas profissionais.

O desaparecimento do cozinheiro foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) na segunda e está em investigação na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). "Já procuramos a Polícia Civil e a Federal também foi acionada, juntamente com as autoridades britânicas. Não é possível que não tenha sido registrado nada sobre a passagem dele pelo aeroporto, ou então um visto, um embarque... Tem que ter algum registro sobre isso. Quem financiou isso tudo?", diz o arquiteto, que vive agora a angústia de não saber onde procurar pelo companheiro.

"Queria pedir aos leitores, povo do Rio que gosta da gente, em nome da popularidade que temos, ao carinho que recebemos, que possam não só orar, mas também compartilhar a informação para que ele possa ser encontrado em breve", pede.

Dupla protagonizou um casamento relâmpago em 2021

Eder e Hugo se casaram em setembro de 2021 após uma mudança repentina de noivos . O arquiteto iria se casar, inicialmente, com Dyl Reis, de 23 anos, com quem tinha um relacionamento. No entanto, 24 horas antes da cerimônia, o casal desistiu da união. Como os fornecedores já estavam trabalhando para o evento acontecer e já não havia mais tempo hábil para cancelar tudo, Eder então ligou para seu ex-namorado, o chef de cozinha, com quem viveu por mais de 15 anos e vinha mantendo um bom relacionamento, e pediu o rapaz em casamento. Ele aceitou e substituiu Dyl no altar.

A família do ex, que estava no Rio para ir à cerimônia, voltou para Minas Gerais e deu lugar à família de Hugo. Três meses depois o casamento chegou ao fim, mas os dois continuaram sendo companheiros.