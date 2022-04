Carga foi recuperada intacta - Reprodução/PMERJ

Carga foi recuperada intactaReprodução/PMERJ

Publicado 12/04/2022 12:36 | Atualizado 12/04/2022 14:27

Rio - Policiais militares recuperam uma carga roubada de eletrodomésticos na manhã desta terça-feira (12), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O caminhão e os objetos foram recuperados intactos.

De acordo com a PM, equipes do 22ºBPM (Maré) receberam uma denúncia sobre um roubo de cargas e fizeram um cerco na região. Com isso, os agentes conseguiram encontrar o veículo com os eletrodomésticos na Avenida dos Democráticos.

Ao chegarem no local, os militares perceberam que os criminosos conseguiram fugir, deixando toda a carga para trás. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).