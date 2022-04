Arma apreendida durante assalto em São Gonçalo - Divulgação

Arma apreendida durante assalto em São GonçaloDivulgação

Publicado 12/04/2022 12:24

Rio - Agentes do programa São Gonçalo Presente prenderam em flagrante um homem durante uma tentativa de roubo a um veículo, na noite desta segunda-feira (11), no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a assessoria da corporação, uma vítima chamou a polícia após ter seu carro, um Jeep Renegade, roubado por dois homens em uma Palio Weekend. Ao localizar os dois criminosos que tentavam fugir nos dois carros, a polícia montou um cerco e perseguiu os assaltantes. Houve troca de tiros.

O motorista que dirigia o Jeep roubado conseguiu escapar, mas o criminoso que pilotava a Palio Weekend foi preso. Junto ao suspeito foi encontrado um simulacro de arma de fogo. O assaltante foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada. No mesmo local, uma outra vítima registrava outra tentativa de roubo de carro, feito pelos mesmos assaltantes.

Ao verificar registro, foi descoberto que a Palio Weekend também era roubada. De acordo com a assessoria, as armas foram apreendidas e o veículo devolvido ao dono.