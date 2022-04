Carro dos criminosos em fuga após o assalto - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/04/2022 11:36 | Atualizado 12/04/2022 11:42

Rio - Uma família passou por momentos de terror ao ter a casa invadida por três criminosos na madrugada da última quinta-feira (7). O caso ocorreu em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.



Durante a invasão, estavam na residência um casal, seus três filhos e o cachorro, que foi levado pelos bandidos. Além do animal, foram roubados a televisão, o relógio, dinheiro em espécie e mais diversos outros itens de valor.

A dona da casa, a comerciante Aline Azevedo da Silva, disse em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, que os filhos choram sentindo falta do animal. "Meu filho de 4 anos está sofrendo muito, está tendo febre emocional por causa do cachorro", contou.



O cachorro, da raça bulldog francês, atende pelo nome de Bradock e possui cinco meses. A família espalhou cartazes com a foto do animal nas redes sociais, mas até o momento não recebeu nenhuma pista sobre o seu paradeiro. A família busca informações sobre Bradock e está oferecendo uma recompensa de R$ 500 para quem devolvê-lo.