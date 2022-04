Políciais apreendem cocaína em carro, no município de Piraí - Divulgação / PRF

Publicado 12/04/2022 11:13

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na noite desta segunda-feira (11), três tabletes de cocaína em um carro, na Rodovia Presidente Dutra, altura de Piraí, município do Sul Fluminense.

Segundo a corporação, 3,2 quilos da droga foram encontradas no painel interno do carro durante uma fiscalização de rotina. Os policiais perceberam que tinha algo estranho devido ao motorista do veículo apresentar sinais de nervosismo e passar informações desconexas.

O condutor foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Angra dos Reis. Ainda de acordo com a coorporação, o motorista não informou aos agentes para onde iria a carga.