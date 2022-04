Polícia recupera celulares em ações na cidade - Divulgação / PMERJ

Polícia recupera celulares em ações na cidadeDivulgação / PMERJ

Publicado 12/04/2022 09:59

Rio - Policiais militares realizaram ações envolvendo roubos de celulares em dois pontos diferentes da cidade na noite desta segunda-feira (11). Em uma delas, PMs do 2° BPM (Botafogo) apreenderam dois adolescentes que roubaram o telefone de um pedestre em Laranjeiras, na Zona Sul. Segundo a corporação, os dois menores foram flagrados tentando fugir em um ônibus da linha 474 (Copacabana x Jacaré). O caso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).

O outro caso ocorreu em Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio, onde policiais do 14° BPM (Bangu) prenderam criminosos que praticavam roubos de celulares na região. Segundo a PM, agentes interceptaram um ônibus da linha 926 (Senador Camará x Penha) e capturaram os assaltantes. Com eles, foram apreendidos 11 celulares, uma mochila, uma calça, além de uma quantia de dinheiro em espécie. O caso foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande).

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e fevereiro de 2022, 3.603 casos de furtos de celular foram registrados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Isso representa um aumento de 94% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 1.851 casos.