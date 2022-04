Os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de integrar a organização criminosa em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio - Divulgação

Os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de integrar a organização criminosa em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do RioDivulgação

Publicado 12/04/2022 06:57 | Atualizado 12/04/2022 07:56

Rio - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Contágios em continuidade ao combate às fraudes aos benefícios emergenciais pagos a parte da população, devido à pandemia da covid-19. De acordo com as investigações, a organização criminosa teria roubado pelo menos R$ 6 milhões em benefícios do auxílio emergencial.

Na ação desta manhã, os policiais federais cumprem um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de integrar a organização criminosa em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, expedido pela 6ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. Além do cumprimento da determinação judicial de sequestro dos bens dos investigados.

Na residência do suspeito, os agentes apreenderam cartões de banco, carteiras de trabalho, identidades, celulares, documentos e máquina de cartões.

Os trabalhos realizados resultam de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.



"Os objetivos da atuação interinstitucional são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a responsabilização de seus integrantes, além da recuperação aos cofres públicos dos valores pagos indevidamente", informou a PF em nota.