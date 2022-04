Sérgio Cabral - Valter Campanato / Arquivo/Agência Brasil

Publicado 12/04/2022 08:30 | Atualizado 12/04/2022 09:15

Rio - A Vara de Execuções Penais (VEP) está investigando se o ex-governador Sérgio Cabral tem regalias dentro do Batalhão Especial Prisional da PM, o BEP, em Niterói, na Região Metropolitana, onde cumpre pena. No teto da cela de Cabral foi encontrado um isopor, que serve para conter o calor. A vistoria de juízes da VEP e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aconteceu no dia 23 de março.



O mesmo material foi localizado em outra cela ocupada pelo tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, condenado pela morte da juíza Patrícia Acioli. A magistrada foi assassinada com 21 tiros em agosto de 2011.

A decisão responde a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. O magistrado atendeu a pedido da defesa de Cabral que alegou risco de mantê-lo na unidade, uma vez que citados na sua delação premiada cumprem pena no local.

Em sua decisão, Bretas indeferiu o pedido da defesa do ex-governador para que sua prisão em regime fechado fosse substituída por prisão domiciliar. Segundo o juiz, a transferência dele para o BEP já seria o suficiente para evitar riscos.

Os advogados de Cabral já apresentaram pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas as solicitações ainda não foram julgadas. O pedido para a Justiça de Curitiba foi negado no Supremo Tribunal Federal (STF), por Fachin.

No ano passado, a Corte já havia determinado por unanimidade, substituir a prisão preventiva do ex-governador decretada no processo da Operação Eficiência, desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

Condenado por sonegação

"Fixo o valor de reparação integral do dano, os valores efetivamente sonegados pelo réu, na monta de R$ 10.402.040,91 (dez milhões, quatrocentos e dois mil e quarenta reais e noventa e um centavos)", dizia um trecho da decisão de Bretas.

Cabral, que está preso desde 2016, responde a cerca de 30 processos. Suas condenações somam 407 anos de prisão.