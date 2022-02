Sérgio Cabral - Valter Campanato Arquivo/Agência Brasil

Publicado 15/02/2022 17:58

Rio - O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado por sonegação na tarde desta terça-feira (15) pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. Com isso, a pena dele aumenta para 4 anos, 7 meses e 18 dias em regime semiaberto. No processo, o ex-governador admitiu ter sonegado da Receita Federal mais de R$ 10 milhões entre 2013 e 2015.

"Fixo o valor de reparação integral do dano, os valores efetivamente sonegados pelo réu, na monta de R$ 10.402.040,91 (dez milhões, quatrocentos e dois mil e quarenta reais e noventa e um centavos)", dizia um trecho da decisão de Bretas.

Cabral, que está preso desde 2016, responde a cerca de 30 processos. Suas condenações somam mais de 400 anos de prisão.